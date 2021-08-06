США подняли в небо единственный самолет для поиска ядерных взрывов. Он облетел всю Балтику
Военно-воздушные силы США подняли в небо единственный в своем классе самолет Boeing WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для анализа атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов и загрязнения. Об этом пишет The Drive.
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Сообщается, что WC-135 взлетел с британской авиабазы Милденхолл и отправился на восток – в небо над Нидерландами, Германией и Польшей. Позже он повернул на север в Балтийское море. Цель вылета самолета неясна, сообщает издание.
Журналисты обратились в Центр технического применения ВВС США – его задача состоит в наблюдении за выполнением Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. Организация также отслеживает различные другие виды ядерных происшествий.
"Наблюдатели в социальных сетях поспешили указать на недавнюю активность в регионе с участием двух российских судов с атомными двигателями, которая могла быть связана с этим рейсом, но это кажется маловероятным в обоих случаях", – говорится в тексте.
Речь идет об инциденте с отказом двигателя на атомной подводной лодке ВМФ России "Орел", который произошел 30 июля, а также вероятной поломке одного из российских атомных кораблей Севморпути.
Полет над Балтийским морем мог быть предназначен для поиска радиоактивных частиц, исходящих с севера и востока. Ранее, в 2019-м, Россия уже проводила на севере испытания своей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой – тесты обернулись неудачей.
"В этом общем регионе России также находится ряд военно-морских баз с атомными подводными лодками, гражданскими атомными электростанциями и полигонами для захоронения ядерных отходов. В прошлом в регионе были зарегистрированы всплески радиации, в том числе один только прошлым летом, что вызвало опасения по поводу потенциальных аварий на предприятиях по выработке электроэнергии и утилизации отходов", – подчеркивают журналисты.
- 8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".
- Врачей больницы, в которую доставили пострадавших после взрыва, не предупредили о радиационной опасности.
- 12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете Буревестник с ядерным двигателем, однако что именно взорвалось, официально неизвестно.
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