США подняли в небо единственный самолет для поиска ядерных взрывов. Он облетел всю Балтику

Военно-воздушные силы США подняли в небо единственный в своем классе самолет Boeing WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для анализа атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов и загрязнения. Об этом пишет The Drive.

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Сообщается, что WC-135 взлетел с британской авиабазы Милденхолл и отправился на восток – в небо над Нидерландами, Германией и Польшей. Позже он повернул на север в Балтийское море. Цель вылета самолета неясна, сообщает издание.

Журналисты обратились в Центр технического применения ВВС США – его задача состоит в наблюдении за выполнением Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года. Организация также отслеживает различные другие виды ядерных происшествий.

"Наблюдатели в социальных сетях поспешили указать на недавнюю активность в регионе с участием двух российских судов с атомными двигателями, которая могла быть связана с этим рейсом, но это кажется маловероятным в обоих случаях", – говорится в тексте.

Речь идет об инциденте с отказом двигателя на атомной подводной лодке ВМФ России "Орел", который произошел 30 июля, а также вероятной поломке одного из российских атомных кораблей Севморпути.

Полет над Балтийским морем мог быть предназначен для поиска радиоактивных частиц, исходящих с севера и востока. Ранее, в 2019-м, Россия уже проводила на севере испытания своей крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой – тесты обернулись неудачей.

СПРАВКА. Ракету "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) протестировали один раз в начале 2019 года, а до того – четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все тесты закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

"В этом общем регионе России также находится ряд военно-морских баз с атомными подводными лодками, гражданскими атомными электростанциями и полигонами для захоронения ядерных отходов. В прошлом в регионе были зарегистрированы всплески радиации, в том числе один только прошлым летом, что вызвало опасения по поводу потенциальных аварий на предприятиях по выработке электроэнергии и утилизации отходов", – подчеркивают журналисты.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Врачей больницы, в которую доставили пострадавших после взрыва, не предупредили о радиационной опасности.

12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете Буревестник с ядерным двигателем, однако что именно взорвалось, официально неизвестно.

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Станислав Стороженко

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