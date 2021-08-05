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05.08.2021, 12:34

Корабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фото

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Корабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фото
Корабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фото
Корабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фотоКорабли флота РФ проходили через пролив в Дании. Одна из атомных подлодок сломалась – фото

Одна из атомных подводных лодок Военно-морского флота России при выходе из Балтийского моря потеряла ход. Инцидент произошел у берегов Дании, когда группа российских военных кораблей и подлодок возвращалась в пункты дислокации после парада в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении ВМС Дании в Facebook. 

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По информации издания The Barents Observer, инцидент произошел 30 июля в датских водах к востоку от города Орхус. Кроме кораблей российского флота мимо Дании также проходили корабли индийского, пакистанского, иранского и флотов других государств. 

В составе же российского эскорта были: спасательное буксирное судно "Алтай", атомная подлодка "Князь Владимир", ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомная подлодка "Орел", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", фрегат "Адмирал флота Касатанов".

Сообщается, что у подлодки "Орел" временно отказали двигатели – датские моряки предложили помощь в буксировке, однако флот РФ "вежливо отказался".

"Один из эскортов из Балтийского моря войдет в историю как драматический и захватывающий", – говорится в сообщении.

  • 23 июня около мыса Фиолент у Крыма российские оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно признанных территориальных вод Украины".
  • Позже СМИ стало известно, что подлодка ВМФ России отслеживала новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth и корабли сопровождения ВМФ Британии.

Читайте также: Флот Британии будет постоянно находиться в Арктике для защиты торговых путей от РФ – Times

 

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Теги: флот, дания, подлодка, балтийское море, подводная лодка, ВМФ
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