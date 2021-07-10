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Подлодка ВМС России отслеживала авианосец Британии. Ее искала авиация – The Telegraph

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 10:10
Подлодка ВМС России отслеживала авианосец Британии. Ее искала авиация – The Telegraph - Фото
HMS Queen Elizabeth (Фото - ЕРА)

Британские вертолеты Merlin Mk2 вылетели на поиск подводной лодки после того, как флот Великобритании обнажил, что подлодка РФ отслеживала новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth и корабли сопровождения. Об этом пишет The Telegraph

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Сообщается, что инцидент произошел предположительно 27 июня. 

"Вместе с группой развернуто семь таких вертолетов, и они, вероятно, работали в координации с другими противолодочными средствами. К ним относятся два фрегата типа 23 HMS Kent и HMS Richmond, а также подводная лодка "охотник-убийца" Королевского флота, которыми считается HMS Astute или HMS Ambush", – сообщают журналисты. 

Источники издания подчеркивают, что речь могла идти о субмаринах проекта "Палтус", их альтернативное название – "Варшавянка".

Как отмечают журналисты, ВМФ России использует только дизель-электрические лодки в Средиземном море, предпочитая держать свои атомные подводные лодки, способные совершать длинные переходы под водой, в Северной Атлантике. Дизель-электрические подлодки тише, чем атомные, поэтому и обнаружить их сложнее.

Информации о том, смогли ли британские войска обнаружить субмарину – нет.

  • 23 июня около мыса Фиолент у Крыма российские оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. Кремль утверждает, что тот "нарушил границу РФ". Минобороны Британии назвало это заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".

Станислав Стороженко
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HMS Queen Elizabeth флот Великобритания средиземное море субмарина подводная лодка
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