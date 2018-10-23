РФ отдаст полмиллиарда на слежку за будущими военными в интернете

Фото: скриншот с видео

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Минобороны РФ планирует закупить программное обеспечение InfoWatch Device Monitor

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Министерство обороны России объявило тендер на покупку средств якобы для контроля за курсантами военных учебных заведений в интернете. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на портал госзакупок РФ.

Россияне намерены выделить 485 миллионов рублей (более 7,6 млн долларов) на закупку "комплексного оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет".

Из документации российкого оборонного ведомства следует, что купить необходимо лицензии на различное компьютерное программное обеспечение, в том числе расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.

На сайте разработчика программы указано, что это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. В InfoWatch Device Monitor можно отслеживать информацию, переносимую с компьютера на съемные устройства, передаваемые по сети или отправляемые на печать.

Также InfoWatch Traffic Monitor "защищает бизнес от нецелевого использования ресурсов, внутренних злоумышленников и нелояльных сотрудников".

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