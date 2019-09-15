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РФ пригрозила сбивать самолеты в Сирии - The Jerusalem Post

РФ пригрозила сбивать самолеты в Сирии - The Jerusalem Post - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
15.09.2019, 07:30

Несмотря на заявления МИД РФ о завершении войны в Сирии, Москва намерена продолжать поддержку сирийской армии

РФ предупредила Израиль, что намерена сбивать любые самолеты, которые будут наносить удары по правительственным силам Башара Ассада. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Independent Arabia.

Согласно дипломатическому источнику, президент РФ Владимир Путин дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Москва не допустит нанесения ущерба сирийской армии, потому что это противоречит цели России по оказанию помощи режиму Башара Ассада.

"Москва пригрозила, что любые самолеты, которые будут пытаться наносить удары, будут сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400", - говорится в сообщении.

Согласно информации The Jerusalem Post, за последние недели РФ удалось предотвратить три израильских авиаудара по позициям армии Асада.

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Биньямин Нетаньяху Сирия Израиль война башар асад владимир путин самолет истребитель
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