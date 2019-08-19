Al-Jazeera: ВВС РФ бомбили колону турецкой техники в Сирии. Видео

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Авиаудар нанесен около города Хан-Шейхун: именно там два года назад была химическая атака, после чего США бомбили позиции войск Асада

В сирийской провинции Идлиб подконтрольная диктатору Башару Асаду аваиция бомбила военную колонну армии Турции, которая 19 августа пересекла границу. По данным провластного сайта Al-Masdar, бомбы сброшены на территории, которая контролируется вооруженной оппозицией режиму.

Видео о том, как удар "едва не зацепил турецкий военный конвой", размещено на YouTube-канале ресурса.

Катарское информагентство Al-Jazeera утверждает со ссылкой на Сирийский наблюдательный пункт за права человека, что колонну бомбила авиация РФ. В результате погиб один человек из сопровождения конвоя, несколько - ранены.

Минобороны Турции уже осудило авиаудар по колонне, не уточняя, кто именно сбросил бомбы, но отметив, что такой акт "противоречит договоренностям" с РФ. Там уверяют, что погибли "трое мирных сирийцев, 12 ранены".

Справка. Северо-запад Сирии является последним бастионом оппозиции Асаду. Его войска при поддержке России не первый год пытаются "дожать" противников режима, усилив попытки в середине весны. Из-за боевых действий только с конца апреля погибли около 500 мирных жителей, а сотни тысяч стали беженцами.

  • Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новое наступление на территории Сирии: на восток от реки Евфрат.
  • Турция помогает повстанцам в Хан-Шейхуне (расположен на крупной магистрали Дамаск-Алеппо; город стал всемирно известным после химатаки с зарином): те сдерживают наступление правительственных войск Асада.
  • Сирия в 2019 гноду остается самой опасной страной для гуманитарных миссий.

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Теги: Сирия, бомбардировка
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