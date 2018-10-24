РФ против Интернета: говорят, он мешает национальной безопасности

Иллюстративное фото (iStock/Global Images Ukraine)

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В ФСБ заявили, что британский проект OneWeb, который должен покрыть всю Землю интернетом, может использоваться зарубежными спецслужбами во вред РФ

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Службы госбезопасности РФ считают британский проект OneWeb, которым предполагается покрыть весь земной шар широкополосным интернетом, угрозой национальной безопасности. Об этом пишет Reuters.

В России отмечают, что благодаря OneWeb иностранные службы разведки смогут беспрепятственно получать нужную информацию о многих российских регионах. При этом, по словам представителя ФСБ Владимира Садовникова, "зарубежные партнеры так и не предоставили РФ никаких гарантий конфиденциальности".

Садовников также добавил, что РФ рассматривает возможность сотрудничества с "не агрессивными" Индией, Китаем и некоторыми другими странами в рамках похожего проекта.

OneWeb основан бывшим сотрудником Google Грегом Уайлером. Проект уже собрал инвестиций на $1,7 млрд от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank.

В планах OneWeb создать сеть из 900 спутников, которые должны будут полностью покрыть Землю высокоскоростным интернетом. Запуск первого спутника намечен на декабрь 2018 - февраль 2019 года.

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