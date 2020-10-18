Риск заражения коронавирусом в самолетах очень низок – исследование Минобороны США

Было подсчитано, что для получения дозы коронавируса пассажиру потребуется провести 54 часа в самолете с инфицированным человеком

Риск заражения коронавирусом на авиарейсах очень низок, потому что системы подачи воздуха в коммерческих самолетах обеспечивают лучшую защиту от COVID-19, чем системы в операционных больниц. Таковы выводы исследования, проведенного Минобороны США, сообщает Reuters.

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Было обнаружено, что если сидячий пассажир в маске, в среднем 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания вокруг его головы заразны, даже когда салон переполнен. Около 99,99% частиц отфильтровываются из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации в самолете.

Было подсчитано, что для получения инфекционной дозы пассажиру потребуется провести 54 часа в самолете с инфицированным человеком.

По условиям тестирования, на борту находится только один инфицированный. Эффекты передвижения пассажиров по салону не моделировались.

Исследование было проведено на борту самолетов Boeing 777 и 767 United Airlines. Оно проводилось и финансировалось транспортным командованием, которое выполняет рейсы Patriot Express, где используются коммерческие самолеты для военнослужащих и их семей.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе производители самолетов Boeing, Airbus SE и Embraer SA выпустили совместную публикацию, в которой говорится, что фильтры в салонах их самолетов ограничивают распространение вирусов.

Их выводы были основаны на исследованиях вычислительной гидродинамики, которые моделировали движение частиц по кабине.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что с начала 2020 года выявила только 44 случая заражения COVID-19, связанных с полетами. За это время путешествовали примерно 1,2 миллиардами пассажиров.

По состоянию на 13 октября украинцам разрешен въезд всего в 58 стран.Туристы могут найти подробную информацию на интерактивной карте МИД.

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Вадим Ребрина

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