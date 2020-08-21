Рискованный эксперимент. В США в природу выпустят 750 млн генно-модифицированных москитов

Москиты, дающие жизнеспособное потомство только мужского пола, призваны заменить распыление инсектицидов в борьбе с разносчиками болезней

В США одобрен план по выпуску в природу на архипелаге Флорида-Кис 750 млн генно-модифицированных москитов. Против решения возражают многие местные жители и защитники природы, сообщает CNN.

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Решение провести эксперимент по борьбе с москитами в 2021 и 2022 годах одобрено на уровне местных властей, ранее оно получило одобрение на уровне штата и федеральных властей.

Идея эксперимента заключается в том, чтобы использовать генные модификации в борьбе с москитами, переносящими смертельно опасные болезни, в качестве альтернативы распылению инсектицидов. Вид москита Aedes aegypti может быть переносчиком лихорадки Зика, лихорадки денге, желтой лихорадки и других заболеваний.

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Генная модификация москита OX513A приводит к тому, что потомство женского пола умирает на личиночной стадии. Предполагается, что потомство от спаривания модифицированного москита с обычным унаследует эту особенность, что может значительно ограничить рост популяции, особенно самок москитов, которые и переносят заболевания.

Экозащитники считают, что Агенство по охране окружающей среды США не провело серьезного анализа экологических рисков. Они предполагают, что сокращение популяции одного вида москитов может привести к появлению других, возможно – более опасных.

На сегодня нет информации, которая указывала бы на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19.

мухи и комары переносят В Университете Вашингтона предложили использовать способность насекомых чувствовать следы химических веществ для поиска взрывчатки и создали киборга-кузнечика .

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Денис Юдин

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