Зачем зебрам полоски. В Британии предложили оригинальное объяснение

Бристольские ученые полагают, что различные геометрические узоры сбивают слепней с толку: те не могут рассчитать дистанцию "приземления" на шкуру

Зоологи в Британии экспериментально выяснили, что "полосатость" зебр отпугивает кровососущих насекомых. Для этого они накрывали лошадей попонами с разными узорами, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Контрастные полосы на шкуре животных выполняют самые разные функции – маскировка, визуальные сигналы и так далее. Ученые преимущественно считали, что полоски у зебры – для того, чтобы сливаться с окружающей средой и избегать хищников.

Смотрите видео: Летучий бульдог: найдена суперпчела, считавшаяся вымершей

По словам ученых из Бристоля, это вряд ли так. Они утверждают, что слепни опасаются не только зебрового паттерна, но шахматного. В ходе эксперимента было показано, что насекомые редко хотели сесть на такую поверхность, а если и пытались, то это им зачастую не удавалось.

Биологи предполагают, что у мух-табанидов из-за зрительных иллюзий, вызываемых геометрическим узором на шкуре, возникают проблемы с дальномером. Оболваненные узором слепни считают, что шкура дальше, чем на самом деле, и не могут совершить контролируемую посадку. Какой именно механизм отвечает за это, ученые пока не знают. Но эффект апертуры они отбросили.

Авторы исследования считают, что их открытие поможет фермерам защищать скот от назойливых насекомых.

Читайте также: Дэдпул, Тор и Локи. Новым видам мух дали имена в честь героев Marvel - видео

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.