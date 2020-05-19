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Домашние мухи и комары не переносят коронавирус - МОЗ

Домашние мухи и комары не переносят коронавирус - МОЗ - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
19.05.2020, 16:55

С приближением лета украинцев заинтересовал вопрос, возможно ли заразиться коронавирусом от насекомых

На сегодняшний день нет информации, которая указывала бы на то, что мухи и комары переносят вирусный возбудитель COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, ссылаясь на материалы ЮНИСЕФ Украина.

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"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых", - сказано в сообщении.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения, заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Заболевание передается, главным образом, от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые инфицированным COVID-19 из носа или рта при кашле, чихании или разговоре. Эти капли могут оседать на окружающих больного предметах и поверхностях, например столах, дверных ручках и лестничных поручнях. В результате окружающие могут заразиться COVID-19, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам, рту или носу.

Вадим Ребрина
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