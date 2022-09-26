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Родственников Назарбаева начали сажать. Племянник получил шесть лет

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 23:44
Родственников Назарбаева начали сажать. Племянник получил шесть лет - Фото
Фото: EPA

Суд в Астане отправил за решетку известного казахстанского бизнесмена Кайрата Сатыбалды, пишет Forbes. Это племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Еще несколько лет назад он считался одним из самых влиятельных бизнесменов в Казахстане, но после того, как Назарбаев лишился власти, у него начались проблемы.

В марте 2022 года Сатибалды был арестован и обвинен в растрате денег Казахтелекома (крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана) и компании Центр транспортного сервиса.

В ходе досудебного расследования фигуранты дела вернули государству более $500 млн, но племяннику Назарбаева это не помогло.

Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.

  • Назабраев руководил Казахстаном более 30 лет. В 2019 году он ушел в отставку, оставив за собой должность главы Совбеза Казахстана.
  • В начале 2022 года Казахстан всколыхнули протесты: сначала люди просто выражали возмущение повышением цен на сжиженный газ, но требования быстро стали политическими. Протестующие потребовали отставки правительства и ухода Назарбаева из политики Казахстана.
  • Власти Казахстана смогли подавить протесты, но Назарбаев потерял остатки своей власти. Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали обратно в Астану, а родственники и близкое окружение экс-президента получило уголовные дела.
  • К примеру, в начале июня в компании QazaqGaz, которой руководил зять Назарбаева Кайрат Шарипбаев, обнаружили финансовые нарушения на 937 млрд тенге. В мае компанию, принадлежавшую сестре Нурсултана Назарбаева, заподозрили во ввозе контрабанды на 287 млн тенге из-за китайской границы.
Андрій Водяний
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Нурсултан Назарбаев казахстан Кайрат Сатыбалды
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