Роналду сдал тест на коронавирус. Тот снова оказался положительным – в третий раз

Футболист пропускает одну игру за другой и тренируется пока в режиме самоизоляции

Звезда португальского футбола, выступающий за сборную своей страны и итальянский клуб "Ювентус" сделал третий тест на COVID-19, но тот вновь оказался положительным, сообщает итальянское издание Tuttosport.

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При этом, несмотря на наличие в организме вируса, футболист отмечает, что чувствует себя хорошо и продолжает тренироваться – просто пока в одиночестве.

А вот матч против Барселоны в Лиге чемпионов, назначенный на 28 октября, Роналду придется, скорее всего, пропустить. Тренер "Ювентуса" допускает, что его подопечный может принять участие в этой игре, но только при условии, что тест на коронавирус покажет отрицательный результат не менее, чем за 24 часа до поединка с каталонцами.

Также из-за положительного результата теста португалец не смог попасть на встречу с ФК "Верона" в рамках чемпионата Италии, которая состоится уже сегодня вечером в 21:45.

13 октября Роналду сдал первый тест на коронавирус. У него отсутствовали симптомы, но футболиста сразу же изолировали.

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Дарья Мостовая

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