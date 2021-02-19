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России запретили использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах

19.02.2021, 16:38
России запретили использовать свои флаг, герб и название страны на двух Олимпиадах - Фото
Фото - ЕРА

Спортсмены из РФ выступят на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России ROC. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

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Помимо этого, эмблема, используемая во время Олимпиад, не должна содержать флаг РФ (нынешний или исторический), название страны (на любом языке и в любом формате), а также государственный герб или другой национальный символ Российской Федерации.

Эмблемой спортсменов из РФ будет эмблема Олимпийского комитета РФ с российским триколором, говорится в сообщении МОК.

Флаг спортсменов из РФ будет заменен на белое полотно с эмблемой ОКРФ. Гимном будет избрана мелодия, которую утвердит исполком МОК позже. 

В сообщении МОК сказано, что гимн России будет запрещено исполнять в любом официальном месте проведения Олимпиады (включая, помимо прочего, церемонии награждения, открытие и закрытие Олимпиады). 

Читайте также: Россия лишилась чемпионата мира по борьбе 2022 года

Станислав Стороженко
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Россия санкции Олимпиада Токио пекин мок
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