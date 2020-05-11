Россия - на третьем месте в мире по числу заболевших COVID-19

В России зафиксировано 221 244 заболевших коронавирусной инфекцией, 2009 человек умерли, 39 801 - выздоровели. Об этом сообщает информационный сайт правительства РФ.
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За сутки в России подтверждено 11 656 случаев заболевания, умерло 94 человека. Россия обогнала Великобританию и Италию по числу заболевших, оказавшись на третьем месте в мире - после США и Испании.
Больше всего заболевших COVID-19 в Москве - 115 909, там же наибольшее число умерших - 1124. Тяжелая ситуация и в Московской области - 21 637 заболевших и 209 умерших с начала эпидемии.
Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По официальным данным страны-агрессора, в АР Крым 193 заболевших, два человека умерли. В Севастополе 126 заболевших, двое умерли.
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Инфографика - Worldometers.com