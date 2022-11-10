Россия готовилась испытать новую ядерную торпеду, но что-то пошло не так – CNN

В последние недели США наблюдали, как российские военные корабли готовятся к возможному испытанию новой ядерной торпеды. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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Среди судов, участвовавших в подготовке, была подлодка с крылатыми ракетами "Белгород", модифицированная для специальных операций, способная запускать беспилотные подводные аппараты, в частности торпеду "Посейдон".

На прошлой неделе было замечено, как суда покидают зону испытаний в Арктическом море и направляются обратно в порт, не проведя испытания. В США считают, что россияне могли столкнуться с техническими трудностями.

"Это можно рассматривать как часть общей картины, когда Россия отправляет в Украину плохо обученные и недостаточно оснащенные войска. Российская военная промышленность переживает тяжелые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны продолжаться", – сказал телеканалу западный дипломат.

Представители США заявили, что Россия может попытаться испытать торпеду еще раз, но следует отметить, что воды в районе испытаний в скором времени начнут замерзать, что ограничит окно для операций.

3 октября в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщили, что итальянская газета La Repubblica распространила манипулятивную информацию о российской подлодке "Белгород" и ядерной торпеде "Посейдон". Аналитики заявили, что газета опубликовала материал о движении "Белгорода", ссылаясь якобы на "отчет разведки НАТО". В ЦПД отметили, что на сайте НАТО подобную информацию не публиковали.

Президент Владимир Зеленский уверен в том, что Россия перестанет существовать как государство, если применит ядерное оружие.

Вадим Ребрина

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