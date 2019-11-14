Россия хотела разместить авиабазу в Беларуси

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Беларусь решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась в эфире Беларусь 1, сообщает Интерфакс-Украина.

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей, - ред.). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ. Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил он.

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.

Справка. Летом 2017 года в Минобороны Беларуси заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября 2019 года в Беларусь поступили первые два истребителя.