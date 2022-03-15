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Россия может планировать химатаку. Минобороны Британии рассказало, как это может выглядеть

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 01:35
Россия может планировать химатаку. Минобороны Британии рассказало, как это может выглядеть - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Россия может планировать применить против Украины химическое или биологическое оружие. Эту операцию оккупанты могут провести под "фальшивым флагом", сообщают в Twitter Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки Минобороны, эта операция может выглядеть как "фековая атака" Украины таким оружием. Также возможно фейковое "разоблачение" украинских агентов или украинских химических боеприпасов. Возможна публикация фейковых "доказательств", что украинец якобы планировал химическую атаку, говорят в Минобороны.

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Российская атака под "фальшивым флагом" будет почти 100% сопровождаться мощной дезинформацией, убеждены в Минобороны Британии. Вообще Россия планировала использовать "фальшивое знамя", чтобы оправдать свое вторжение 24 февраля, предполагают в разведке Минобороны.

При этом Россия продолжает обвинять в подготовке к химической/биологической атаке Украину, говорят в министерстве. Подтверждений этим заявлениям нет, уверены там.

Александр Мясищев
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химическое оружие российское вторжение
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