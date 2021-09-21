Россия не прислушается к решению ЕСПЧ об ответственности за убийство Литвиненко – Песков

В Кремле не готовы прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека об ответственности России за убийство экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", – заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков усомнился в полномочиях и технологических возможностях ЕСПЧ обладать информацией на счет убийства Литвиненко.

Литвиненко работал в ФСБ РФ, а в 2000 году, когда против него открыли уголовные дела в России, переехал в Великобританию.

23 ноября 2006 года Литвиненко умер. По выводам британского следствия, ему подмешали в чай радиоактивный полоний-210 депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

21 января 2016-го судья Высшего суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад по результатам публичного дознания, в котором утверждалось, что убийство Литвиненко было одобрено, предположительно, Путиным.

Сегодня, 21 сентября 2021 года, ЕСПЧ признал ответственность России за убийство и обязал ее выплатить вдове Литвиненко 100 000 евро.

Читайте также: Вдова Литвиненко: Убийство не могло произойти без ведома Путина

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.