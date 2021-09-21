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Россия не прислушается к решению ЕСПЧ об ответственности за убийство Литвиненко – Песков

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 16:55
Россия не прислушается к решению ЕСПЧ об ответственности за убийство Литвиненко – Песков - Фото
Александр Литвиненко

В Кремле не готовы прислушиваться к решению Европейского суда по правам человека об ответственности России за убийство экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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"Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", – заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков усомнился в полномочиях и технологических возможностях ЕСПЧ обладать информацией на счет убийства Литвиненко.

  • Литвиненко работал в ФСБ РФ, а в 2000 году, когда против него открыли уголовные дела в России, переехал в Великобританию.
  • 23 ноября 2006 года Литвиненко умер. По выводам британского следствия, ему подмешали в чай радиоактивный полоний-210 депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ.
  • 21 января 2016-го судья Высшего суда Лондона Роберт Оуэн представил доклад по результатам публичного дознания, в котором утверждалось, что убийство Литвиненко было одобрено, предположительно, Путиным.
  • Сегодня, 21 сентября 2021 года, ЕСПЧ признал ответственность России за убийство и обязал ее выплатить вдове Литвиненко 100 000 евро.

Читайте также: Вдова Литвиненко: Убийство не могло произойти без ведома Путина

Денис Юдин
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