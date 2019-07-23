Россия отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи

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Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны, пишет Интерфакс.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявляет страна-агрессор.

Минобороны РФ утверждает, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - добавили там.

Сегодня утром (по местному времени) истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство страны.

Сначала три военных самолета РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, после чего два вернулись, а третий продвинулся далее, нарушив воздушное пространство у восточного побережья азиатской страны.