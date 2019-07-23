Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россия отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи

Россия отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи - Фото
Фото: EPA
23.07.2019, 11:50

Минобороны РФ утверждает, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было

Министерство обороны России опровергло заявление Южной Кореи о том, что российский бомбардировщик во вторник нарушил воздушное пространство этой страны, пишет Интерфакс.

"По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи", - заявляет страна-агрессор.

Минобороны РФ утверждает, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать", - добавили там.

Сегодня утром (по местному времени) истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство страны.

Сначала три военных самолета РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, после чего два вернулись, а третий продвинулся далее, нарушив воздушное пространство у восточного побережья азиатской страны.

Напишите нам
истребитель Ту-95МС бомбардировщик ввс минобороны
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 