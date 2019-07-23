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Бомбардировщик РФ нарушил "воздух" Южной Кореи. Та открыла огонь

Бомбардировщик РФ нарушил "воздух" Южной Кореи. Та открыла огонь - Фото
Ту-160 (фото - militaryarms.ru)
23.07.2019, 08:56

Впервые российские ВВС нарушили южнокорейское воздушное пространство. Самолет отогнали. Теперь Сеул собирается вызвать "на ковер" послов РФ и Китая.

Истребители-перехватчики ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как российский стратегический бомбардировщик зашел в воздушное пространство этой страны. Об инциденте, ссылаясь на сообщение южнокорейского Генштаба, пишет агентство Yonhap.

Происшествие произошло сегодня утром по местному времени.

Сначала три военных самолета РФ вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи, после чего два вернулись, а третий продвинулся далее, нарушив воздушное пространство у восточного побережья азиатской страны. Это произошло в районе группы островов Лианкур (суверенитет над ними оспаривается Японией и Южной Кореей).

Отправленные на перехват истребители открыли предупредительный огонь. Нарушитель убрался восвояси, но позднее все повторилось: он снова зашел на чужую территорию, и ВВС Южной Кореи снова отогнали его огнем.

Какой именно тип бомбардировщика был зафиксирован, не сообщается. Вероятно, это был Ту-95 или Ту-160.

"Хотя случаи вхождения российских военных самолетов в зону идентификации ПВО время от времени случаются, нарушение воздушного пространства Южной Кореи беспрецедентно", - сообщили в южнокорейском Генштабе.

Более того, в этой же зоне воздушное пространство страны нарушили и два китайских военных самолета, которые "летели вместе с российскими".

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