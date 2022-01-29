Россия после возмущения Ирландии перенесла район проведения учений ВМФ

Россия в ответ на обеспокоенность правительства Ирландии запланированными на 3-8 февраля российскими военными учениями у южного побережья страны согласилась перенести район учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом в Twitter сообщило посольство РФ.

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Там опубликовали письмо российского посла Филатова о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу решил перенести проведение учений из исключительной экономической зоны Ирландии.

24 января правительство Ирландии выразило "недовольство" и "обеспокоенность" тем, что Россия планирует провести военные учения у южного побережья страны. министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени отметил, что у Ирландии нет полномочий предотвратить учения, так как они разрешены в международных водах, но он "ясно дал понять послу России в Ирландии, что это не приветствуется".

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Вадим Ребрина

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