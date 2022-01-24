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"Это недопустимо". В Ирландии заявили об опасениях из-за российских военных учений

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 12:30
Саймон Ковени (Фото - Facebook, Simon Coveney)

Правительство Ирландии "недовольно" и "обеспокоено" тем, что Россия планирует провести военные учения у южного побережья страны. Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, передает Irish Examiner.

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Глава МИД сказал, что ведомство "выразило ряд опасений" российским властям по поводу военно-морских учений, которые должны состояться в начале февраля примерно в 240 км от юго-западного побережья.

Как сообщает Associated Press, Ковени отметил, что у Ирландии нет полномочий предотвратить учения, так как они разрешены в международных водах, но он "ясно дал понять послу России в Ирландии, что это не приветствуется".

"Сейчас не время для усиления военной активности и напряженности в контексте того, что происходит с Украиной и внутри нее", – сказал он.

По словам главы МИД, то, что Россия хочет проводить учения у западных границ, у побережья Ирландии, "просто недопустимо".

Ковени заявил, что на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе он надеется на дискуссию, в которой будет доминировать ситуация с безопасностью в Европе, с особым акцентом на Россию и Украину.

Он намерен проинформировать коллег о российских учениях, а также подтвердить полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и вновь призвать Россию к деэскалации и конструктивному участию в диалоге.

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Оксана Житнюк
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учения ирландия агрессия рф Саймон Ковени
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