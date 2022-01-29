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Россия заявляет, что частично отводит войска. Независимых подтверждений нет

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2022, 16:50
Россия заявляет, что частично отводит войска. Независимых подтверждений нет - Фото
Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили о завершении "плановой проверки боевой готовности" в Западном военном округе (ЗВО), граничащем с Украиной. Вместе с тем, согласно сообщению пресс-службы российского ведомства, "плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах" продолжаются.

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"В Западном военном округе (ЗВО) завершилась плановая проверка боевой готовности соединений и воинских частей под руководством командующего войсками генерал-полковника Александра Журавлева", – сказано в сообщении.

Далее пресс-служба Минобороны РФ цитирует Журавлева, который говорит, что учения на полигонах продолжаются, в том числе с применением авиации и ПВО.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", – сказал Журавлев.

Согласно сообщению, в пункты постоянной дислокации прибывают подразделения из состава бригад связи, а также передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты. Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования, сообщают в Минобороны РФ.

Сейчас, согласно сообщению, в подразделениях пополняются запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений,

По информации Интерфакса, западный и южный военные округа России объявили о начале проверки боеготовности с передислокацией подразделений на полигоны 25 января.

В тренировках ЗВО, по данным агентства, было задействовано более 1 000 военных первой танковой армии и порядка 100 единиц военной техники. В ходе учений в Ивановской области были задействованы ракетные комплексы "Искандер", истребители Су-35С, Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

  • В конце декабря президент РФ Владимир Путин и беларуский диктатор Александр Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск". Сообщалось, что Россия и Беларусь хотят отработать "вариант применения всего военного потенциала двух стран" и подготовиться к действиям не только в своих границах. 
  • В США заявили, что Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину.
  • 24 января Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии". 
Вадим Ребрина
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