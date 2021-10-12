Россия предложила США взаимно отменить все ограничения для диппредставительств

В Москве состоялась встреча заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ходе которой российская сторона предложила США снять все обоюдные ограничения работы загранпредставительств. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В пресс-релизе сказано, что функционированию диппредставительств во время встречи было уделено особое внимание.

"С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", – сказано в сообщении МИД РФ.

В мае 2019 года Россия не дала визу Нуланд. В МИД РФ заявили, что она в черном списке, который Кремль составил в ответ на персональные санкции США против россиян. В отличие от американского списка, российский в полном объеме нигде не публиковался – американцы могут узнать о запрете въезда в РФ только после подачи документов на визу.

11 октября 2021 года Нуланд приехала в Москву с официальным визитом.

Вадим Ребрина

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