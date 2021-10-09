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Нуланд из черного списка РФ едет в Москву. РосСМИ пишут – главной темой может быть Украина

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 17:38
Нуланд из черного списка РФ едет в Москву. РосСМИ пишут – главной темой может быть Украина - Фото
Нуланд Виктория

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, находящаяся в "черном списке" Кремля, отправится в Москву 11 октября для встречи с представителями российских властей. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. По данным росСМИ, ключевой темой визита может быть Украина.

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В пресс-релизе сказано, что Нуланд проведет встречу в столице РФ с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками, чтобы обсудить ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Также сообщается о визите Нуланд в Ливан 14 октября, а 15-го она посетит Великобританию.

Поездку Нуланд в Россию подтвердила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, о визите просила американская сторона.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", – написала Захарова.

Она сообщила, что запланированы переговоры Нуланд в МИД России и ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах.

Нуланд из черного списка РФ едет в Москву. РосСМИ пишут – главной темой может быть Украина

В середине сентября российское издание Коммерсант писало, что с Нуланд могут встретиться замглавы МИД РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый – курирует в ведомстве отношения с США, а второй – отношения со всем постсоветским пространством, включая Украину. Не исключается также встреча с нынешним куратором украинского направления и постсоветского пространства в Кремле Дмитрием Козаком.

"Именно Украина, если визит Виктории Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве", – сообщало росСМИ.

  • В 2015 году Нуладн заявила, что Украина остановила "мертворожденный проект Новороссия", а в 2018-м – что Украина должна создать антикорсуд, "чтобы не быть как РФ". Также она выступала за ужесточение санкций против России.
  • В мае 2019-го Россия отказала Нуланд в визе. в МИД РФ заявили, что Нуланд – в черном списке, который Кремль составил в ответ на персональные санкции США против россиян. В отличие от американского списка, российский в полном объеме нигде не публиковался – американцы могут узнать о запрете въезда в РФ только после подачи документов на визу.

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Оксана Житнюк
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