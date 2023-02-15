Россия привлекла 97% своей армии к войне против Украины – Уоллес

В настоящее время 97% российской армии привлечены к войне против Украины. Такую оценку сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4 .

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"В настоящее время мы оцениваем, что 97% российской армии, вся российская армия находится в Украине", – сказал он.

По его словам, локальные успехи обходятся российской армии "огромной ценой".

Уоллес подчеркнул, что то, как воюет армия РФ, пытаясь продвигаться вперед, она делает за счет человеческих волн, а "уровень истощения почти как в Первую мировую войну, и показатели успеха измеряются метрами, а не километрами".

Министр обороны Британии считает, что у российских лидеров либо "пробел в реальности", либо они "не уважают жизнь своих людей".

По его словам, состояние, в котором находится российская армия, имеет прямое влияние на безопасность Европы.

"Если 97% российской армии сейчас привлечены к войне против Украины, с очень-очень высоким уровнем "выбытия", и потенциально ее боеспособность снижена на 40%, и почти две трети их танков уничтожены или сломаны, это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы", – сказал он.

9 февраля 2023 года Воллес заявил, что Украине не следует ожидать быстрой передачи западных истребителей.

15 февраля он сказал, что Британия учит украинских солдат воевать по западной модели .

Мілана Головань , Євген Пилипенко

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