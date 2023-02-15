UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия привлекла 97% своей армии к войне против Украины – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:07
Россия привлекла 97% своей армии к войне против Украины – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (фото - ЭРА)

В настоящее время 97% российской армии привлечены к войне против Украины. Такую оценку сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире BBC Radio 4 .

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В настоящее время мы оцениваем, что 97% российской армии, вся российская армия находится в Украине", – сказал он.

По его словам, локальные успехи обходятся российской армии "огромной ценой".

Уоллес подчеркнул, что то, как воюет армия РФ, пытаясь продвигаться вперед, она делает за счет человеческих волн, а "уровень истощения почти как в Первую мировую войну, и показатели успеха измеряются метрами, а не километрами".

Министр обороны Британии считает, что у российских лидеров либо "пробел в реальности", либо они "не уважают жизнь своих людей".

По его словам, состояние, в котором находится российская армия, имеет прямое влияние на безопасность Европы.

"Если 97% российской армии сейчас привлечены к войне против Украины, с очень-очень высоким уровнем "выбытия", и потенциально ее боеспособность снижена на 40%, и почти две трети их танков уничтожены или сломаны, это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы", – сказал он.

  • 9 февраля 2023 года Воллес заявил, что Украине не следует ожидать быстрой передачи западных истребителей.
  • 15 февраля он сказал, что Британия учит украинских солдат воевать по западной модели .
Мілана Головань, Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Бен Уоллес армия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 