Великобритания учит украинских солдат воевать по западной модели – Уоллес

Великобритания обучает украинских солдат воевать по западной модели и использовать меньше боеприпасов, чем при традиционном советском способе ведения боевых действий. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью британским СМИ, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Украина использует огромное количество боеприпасов для самообороны, отчасти поэтому мы обучаем их воевать по-западному", – заявил глава британского Минобороны в интервью Times Radio.

Уоллес сказал, что Великобритания покупала и продавала стандартные "советские" боеприпасы, а также помогала украинским военным проходить переподготовку, чтобы открыть "доступ к нашим запасам боеприпасов".

"Мы тренируемся, чтобы убедиться, что они используются очень продуктивно и точно", – сказал он.

Уоллес сравнил советский и западный стиль ведения боевых действий.

"Российский или советский способ ведения боевых действий – это очень много боеприпасов, массированные артиллерийские обстрелы – мы никогда не организовывали таким образом ведение боевых действий в НАТО", – сказал он.

На вопрос, должны ли западные союзники поставлять самолеты Украине, Уоллес сказал, что использование истребителей требует длительной подготовки пилотов и значительное количество вспомогательного персонала.

Он сказал, что Великобритания могла бы оказать незамедлительную поддержку, поставив оружие, такое как зенитные ракеты.

"Я думаю, что мы можем помочь Украине быстрее, предоставив им необходимые средства на поле боя, а не платформу", – сказал он Sky News.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, поскольку необходимо обеспечить украинскую противовоздушную оборону боеприпасами. Об авиации можно будет говорить через три-четыре месяца.

Читайте также: Еще больше оружия. Рамштайн-9: главные результаты встречи представителей 54 стран

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.