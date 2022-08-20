Россия пытается использовать Турцию для обхода санкций – США
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с заместителем Министра финансов Турции Юнусом Элитасом выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
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Стороны обсудили текущие усилия по реализации и обеспечению соблюдения широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину.
"Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных США и 30 странами", – сказано в сообщении.
Адейемо подтвердил заинтересованность Соединенных Штатов в успехе турецкой экономики и выразил приверженность Министерства финансов партнерству с правительством Турции для защиты целостности ее банковского сектора.
- Россия заявила 16 августа, что подписала контракт на поставку Турции дополнительных ракет ПВО, но Анкара быстро опровергла подписание нового соглашения.
- Администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе бизнесов из Турции.
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