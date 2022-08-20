Россия пытается использовать Турцию для обхода санкций – США

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в разговоре с заместителем Министра финансов Турции Юнусом Элитасом выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода санкций. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

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Стороны обсудили текущие усилия по реализации и обеспечению соблюдения широких многосторонних санкций, введенных против России за ее вторжение в Украину.

"Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для уклонения от санкций, введенных США и 30 странами", – сказано в сообщении.

Адейемо подтвердил заинтересованность Соединенных Штатов в успехе турецкой экономики и выразил приверженность Министерства финансов партнерству с правительством Турции для защиты целостности ее банковского сектора.

Россия заявила 16 августа, что подписала контракт на поставку Турции дополнительных ракет ПВО, но Анкара быстро опровергла подписание нового соглашения.

Администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе бизнесов из Турции.

Вадим Ребрина

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