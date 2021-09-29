UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 07:45
Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Россия сорвала заседание ОБСЕ в Варшаве по вопросам прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Блинкена, 27 августа в Варшаве должна была открыться главная конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия.  

"Совещание ОБСЕ по человеческому измерению до 2021 года (HDIM) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать это совещание", – сказал он.

Блинкен заявил, что США разочарованы попыткой российского правительства заблокировать контроль над ухудшающимся положением с правами человека.

Глава Госдепа также заверил, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", – подытожил он.

Читайте также: ЕС осудил обыски и задержания в оккупированном Крыму: заявление

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
права человека госдеп Энтони Блинкен обсе делегация россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 