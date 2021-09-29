Россия сорвала совещание в ОБСЕ по правам человека – Блинкен

Россия сорвала заседание ОБСЕ в Варшаве по вопросам прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

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По словам Блинкена, 27 августа в Варшаве должна была открыться главная конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия.

"Совещание ОБСЕ по человеческому измерению до 2021 года (HDIM) не состоялось из-за решения правительства России заблокировать это совещание", – сказал он.

Блинкен заявил, что США разочарованы попыткой российского правительства заблокировать контроль над ухудшающимся положением с правами человека.

Глава Госдепа также заверил, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", – подытожил он.

14 сентября Россия сорвала заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Вместо имплементации формулы Штайнмайера делегация РФ хотела обсуждать "план действий" боевиков ОРДЛО.

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Марк Сировой

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