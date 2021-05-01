"Россия выбрала конфронтацию". Лидеры Евросоюза ответили на санкции против граждан ЕС

В Евросоюзе осудили решение России запретить восьми гражданам ЕС въезд на территорию РФ. Об этом говорится в совместном заявлении президента Евросовета Шарля Мишеля, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европарламента Давида Сассоли, опубликованном на сайте ЕК.

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"Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнее решение властей России запретить восьми гражданам Европейского союза въезд на территорию России", – заявили топ-чиновники ЕС.

Они подчеркнули, что это действие России неприемлемо, не имеет юридического обоснования, полностью безосновательно и нацелено непосредственно на Европейский союз, а не только на отдельных лиц.

"Это решение является последней яркой демонстрацией, что Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений", – говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России.

2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.

22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.

30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.

Наталия Медведева

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