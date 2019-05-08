Фото: ЕРА

Россия выслала двух шведских дипломатов из Москвы в рамках ответного шага против Стокгольма, который ранее отказался продлить визу российскому дипломату. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Швеции.

"Ранее Швеция приняла решение о том, что одному российскому дипломату не будет продлевать его визу, и после этого мы отклонили российские заявки на дипломатические визы", - сказала представитель министерства.

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"Россия ответила, попросив двух шведских дипломатов покинуть страну", - добавила она, отказавшись сообщить подробности.

14 марта сообщалось, что шведский МИД потребовал от посольства РФ, чтобы один из их сотрудников, которого заподозрили в шпионаже, добровольно покинул страну. После отказа, шведское министерство вызвало к себе российского посла.

Через некоторое время сотрудник покинул Швецию.