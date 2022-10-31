Россия выводит наемников своих ЧВК из Мали, чтобы бросить их против Украины – Генштаб

Россия выводит контингент частных военных кампаний из Мали, чтобы пополнить оккупационные войска за счет наемников "на фоне значительных потерь на территории Украины". Об этом говорится в сводке Генштаба.

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Делают это россияне "несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене", отмечают военные.

Помимо этого, наемники страны-террориста РФ пытаются создать применимую против Украины "авиационную составляющую", однако, как указывают в Генштабе, эффективность и обучение летчиков на различных модификациях Ми-8 "не позволяет выполнять задачи по назначению".

Более того, на мотивацию летного состава "негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", резюмировали военные по теме российских ЧВК.

В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.

В сентябре глава МИД РФ Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось к ЧВК Вагнера с просьбой дать людей для "борьбы с терроризмом".

Европарламент осудил "чудовищные преступления", совершенные ЧВК Вагнера, и возложил ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на РФ.

Летом/осенью 2021 года Кремль начал отправлять в Мали, по меньшей мере, тысячу наемников ЧВК.

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Євген Пилипенко

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