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Россия выводит наемников своих ЧВК из Мали, чтобы бросить их против Украины – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 18:45
Россия выводит наемников своих ЧВК из Мали, чтобы бросить их против Украины – Генштаб - Фото
Наемники ЧВК Вагнера в Мали (фото – сайт оккупантов)

Россия выводит контингент частных военных кампаний из Мали, чтобы пополнить оккупационные войска за счет наемников "на фоне значительных потерь на территории Украины". Об этом говорится в сводке Генштаба.

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Делают это россияне "несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене", отмечают военные.

Помимо этого, наемники страны-террориста РФ пытаются создать применимую против Украины "авиационную составляющую", однако, как указывают в Генштабе, эффективность и обучение летчиков на различных модификациях Ми-8 "не позволяет выполнять задачи по назначению".

Более того, на мотивацию летного состава "негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", резюмировали военные по теме российских ЧВК.

  • В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.
  • В сентябре глава МИД РФ Лавров подтвердил, что переходное правительство Мали обратилось к ЧВК Вагнера с просьбой дать людей для "борьбы с терроризмом".
  • Европарламент осудил "чудовищные преступления", совершенные ЧВК Вагнера, и возложил ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на РФ.

Читайте также: ООН подозревает ЧВК Вагнера в массовых убийствах в Мали

Євген Пилипенко
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война наемники сводка мали генштаб Вагнер ми-8 чвк
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