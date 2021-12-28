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Россия запустила в космос ракету: ее разгонный блок "Персей" не долетел и упадет на Землю

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 16:13
Россия запустила в космос ракету: ее разгонный блок
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин (фото - NASA, Bill Ingalls)

Разгонный блок "Персей" с макетом спутника, который российские военные запустили вчера вечером на ракете Ангара-А5 с космодрома Плесецк в Архангельской области, не достиг плановой геосинхронной орбиты высотой 35 800 км. О неудаче Космических войск РФ сообщили в американской службе слежения за космическим пространством NORAD.

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Многотонный "Персей" с полными баками топлива планово отделился от ракеты через 12 минут после старта и должен был достичь целевой орбиты через девять часов. Для выхода туда потребовалось бы четыре раза включить двигатель блока.

По информации NORAD, объект 2021-133A / 50505 находится на орбите ~180х200 км уже не первый виток вокруг Земли. Когда он сойдет с орбиты и где упадут обломки верхней ступени ракеты, неизвестно.

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Российский любитель космоса Анатолий Зак, который порой первым выкладывает инсайды отрасли, пишет в Twitter, что "нет шансов на продолжение испытательного полета Ангары за пределами начальной низкой орбиты из-за отказа главного двигателя космического буксира Персей".

Это был первый испытательный пуск такого разгонного блока и третий тест-запуск Ангары-А5.

Роскосмос пока ничего не комментирует. Последнее сообщение от ведомства, подконтрольного Дмитрию Рогозину: "Теперь ждем работу разгонного блока".

Фото: Роскосмос

Россия запустила в космос ракету: ее разгонный блок "Персей" не долетел и упадет на Землю

Евгений Пилипенко
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