Китайская станция на орбите дважды уклонялась от спутников Маска: Пекин жалуется через ООН

Китай обратился через ООН к властям США с требованием повлиять на космическую программу Илона Маска Starlink. Пекин утверждает, что в 2021 году его орбитальная станция "Тяньгун" дважды вынуждена была уклоняться от столкновения с его интернет-спутниками, пишет The Guardian.

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В отчете, который в начале декабря был представлен Комитету ООН по использованию космического пространства, Китай заявил, что его станция в июле и октябре совершала маневр уклонения, чтобы избежать столкновения со спутниками проекта Starlink.

В отчете подчеркивается, что государства-участники несут "международную ответственность" за деятельность, осуществляемую как правительственными, так и неправительственными организациями в космосе.

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл сказал Guardian, что для страны "крайне необычно" направлять жалобу через информационный бюллетень.

Макдауэлл утверждает, что в последние годы опасность столкновения на орбите действительно увеличилась из-за множества новых запусков, значительная часть которых сейчас приходится на Starlink.

Эксперт отметил, что и Китай "активно засоряет орбиту". Он напомнил, что самым значительным источником обломков было испытание китайской системы противоспутниковой защиты 2007 года.

По проекту Starlink на орбиту планируется запустить не менее 12 000 спутников.

В SpaceX ситуацию пока не комментировали.

Недавно заместитель командующего Космическими силами США Дэвид Томпсон заявил, что американские спутники на орбите "постоянно подвергаются атакам некинетическими средствами" со стороны России и Китая, причем масштаб этих атак все время растет.

4 июля 2021 года два китайских астронавта совершили выход в открытый космос.

В ноябре китайский луноход сфотографировал загадочный объект на обратной стороне Луны.

Сергей Бережной

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