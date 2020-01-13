Россияне не ждут новых войн в 2020 году - опрос Левада-Центра

Флаг России Фото: pixabay.com

Более половины жителей России не ждут от 2020 года вооруженного конфликта с кем-то из соседей или войны с США и НАТО. Об этом говорят данные опроса, проведенного Левада-Центром в декабре 2019 года.

Определенно или скорее не ожидают конфликтов с соседями 67% опрошенных, с НАТО/США - 75%. В прошлом году опасения россиян по поводу возможной войны были выше: не ждали конфликта с соседями 54%, с НАТО/США - 68%.

Вероятными событиями в 2020 году в России считают коррупционные скандалы и отставки в правительстве - 66%, не ждут государственного переворота 77%, а экономический кризис считают возможным чуть меньше половины опрошенных - 49%.

По поводу вероятности массовых протестов мнения разделились: ожидают их 45% населения, не ожидают - 47%.

Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года, в нем участвовало 1608 человек в 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.