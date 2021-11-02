Россияне планировали в Турции убить чеченца по приказу депутата Госдумы РФ – СМИ

Четверо граждан России, гражданин Узбекистана и украинец, задержанные недавно в Турции, планировали убийство проживающего там чеченского диссидента Абдулхакима по приказу двоюродного брата лидера Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Национальную разведывательную организацию Турции (MIT).

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Абдулхаким, которого должны были убить заговорщики, воевал на стороне оппозиции в Сирии против режима Башара Асада.

Согласно информации, полученной MIT, лидер подпольной сети Бислан Расаев выполнял приказы Казбека Дукузова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которого разыскивает Интерпол.

Сообщается, что от Дукузова исходили приказы об убийствах четырех чеченских диссидентов в Европе, которые были осуществлены, начиная с 2004 года, отмечает издание.

MIT также сообщила, что Расаев планировал купить оружие для убийства у Абдулы Абдулаева по кличке Эбубекир, контрабандиста и члена террористической организации Исламское государство. Во время обыска дома у подозреваемых было обнаружено оружие, оснащенное лазерными прицелами и глушителями.

21 октября Hurriyet со ссылкой на расследование прокуратуры Стамбула сообщила о задержании шестерых человек по подозрению в политическом или военном шпионаже. Журналисты опубликовали имена задержанных: граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

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Вадим Ребрина

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