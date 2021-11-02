UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне планировали в Турции убить чеченца по приказу депутата Госдумы РФ – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 21:25
Россияне планировали в Турции убить чеченца по приказу депутата Госдумы РФ – СМИ - Фото
Адам Делимханов (скриншот с видео)

Четверо граждан России, гражданин Узбекистана и украинец, задержанные недавно в Турции, планировали убийство проживающего там чеченского диссидента Абдулхакима по приказу двоюродного брата лидера Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Национальную разведывательную организацию Турции (MIT).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Абдулхаким, которого должны были убить заговорщики, воевал на стороне оппозиции в Сирии против режима Башара Асада.

Согласно информации, полученной MIT, лидер подпольной сети Бислан Расаев выполнял приказы Казбека Дукузова и депутата Госдумы Адама Делимханова, которого разыскивает Интерпол.

Сообщается, что от Дукузова исходили приказы об убийствах четырех чеченских диссидентов в Европе, которые были осуществлены, начиная с 2004 года, отмечает издание.

MIT также сообщила, что Расаев планировал купить оружие для убийства у Абдулы Абдулаева по кличке Эбубекир, контрабандиста и члена террористической организации Исламское государство. Во время обыска дома у подозреваемых было обнаружено оружие, оснащенное лазерными прицелами и глушителями.

  • 21 октября Hurriyet со ссылкой на расследование прокуратуры Стамбула сообщила о задержании шестерых человек по подозрению в политическом или военном шпионаже. Журналисты опубликовали имена задержанных: граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Читайте также: Киллера ФСБ подставили фотографии из Украины – Der Spiegel

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рамзан Кадыров Турция чечня госдума рф адам делимханов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 