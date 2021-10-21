СМИ сообщили о задержании украинца в Стамбуле по подозрению в шпионаже. МИД проверяет
В Стамбуле задержали украинца и еще шестерых человек по подозрению в политическом или военном шпионаже, сообщает Hurriyet со ссылкой на расследование прокуратуры города о спецоперации 8 октября. Министерство иностранных дел еще не получало уведомлений от турецкой стороны и разбирается в ситуации, сообщил LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.
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По данным Hurriyet, задержанных подозревают в подготовке вооруженной операции против представителей чеченской оппозиции.
Журналисты приводят такие имена задержанных: граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.
В издании пишут, что мужчины находятся в пенитенциарном учреждении в районе Малтепе, их подозревают по статье о политическом или военном шпионаже, которая предусматривает от 15 до 20 лет тюрьмы.
Николенко заявил LIGA.net, что МИД видел сообщения СМИ, но турецкая сторона пока не информировала украинских дипломатов о задержании, обращений родственников также не было.
По поручению МИД украинское Генконсульство обратилось к турецким правоохранителям, чтобы проверить информацию, определить местонахождение украинца, детали дела, а также получить разрешение на встречу с ним консула, добавил спикер ведомства.
- 8 октября в Турции задержали шестерых человек по подозрению в политическом и военном шпионаже, а также подготовке нападения. Тогда сообщалось, что у них нашли паспорта России.
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