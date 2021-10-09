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В Турции задержали вооруженных россиян: их подозревают в шпионаже и подготовке нападения

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 20:10
В Турции задержали вооруженных россиян: их подозревают в шпионаже и подготовке нападения - Фото
Полиция Турции (Фото - ЕРА)

В Турции задержали шестерых подозреваемых в военном и политическом шпионаже. Правоохранители нашли у них оружия и российские паспорта, сообщает местное издание Haberturk.

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Сообщается, что в ходе спецоперации турецкой разведки и группы по борьбе с терроризмом в Стамбуле и Анталии были задержаны шесть человек. Они якобы пытались получить конфиденциальную информацию в целях политического и военного шпионажа, а также готовили вооруженное нападение.

В ходе спецоперации были задержаны шестеро подозреваемых с иностранным гражданством. У них изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также магазины и патроны к оружию.

По данным корреспондента CNN Turk, у задержанных обнаружили российские паспорта. Также паспорт РФ можно увидеть на сделанном во время обысков фото.

В Турции задержали вооруженных россиян: их подозревают в шпионаже и подготовке нападения

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Оксана Житнюк
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Стамбул шпион Анталия паспорт рф военный шпионаж
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