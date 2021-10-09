В Турции задержали вооруженных россиян: их подозревают в шпионаже и подготовке нападения

В Турции задержали шестерых подозреваемых в военном и политическом шпионаже. Правоохранители нашли у них оружия и российские паспорта, сообщает местное издание Haberturk.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что в ходе спецоперации турецкой разведки и группы по борьбе с терроризмом в Стамбуле и Анталии были задержаны шесть человек. Они якобы пытались получить конфиденциальную информацию в целях политического и военного шпионажа, а также готовили вооруженное нападение.

В ходе спецоперации были задержаны шестеро подозреваемых с иностранным гражданством. У них изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также магазины и патроны к оружию.

По данным корреспондента CNN Turk, у задержанных обнаружили российские паспорта. Также паспорт РФ можно увидеть на сделанном во время обысков фото.

10 июня 2021-го сообщалось, что в Польше задержан шпион российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

18 июня в Германии задержали ученого Ильнура Н., гражданина России. Его подозревают в работе на спецслужбы РФ.

Читайте также: Кремль недоволен, что Турция продает Украине оружие: боится, что его применят на Донбассе



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.