Россияне почти 10 минут висели вниз головой на сломанном аттракционе - видео
В городе Нальчик в РФ из-за перебоев с электроэнергией сломался аттракцион в местном парке развлечений
Посетители парка аттракционов в российском Нальчике восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели. Видео инцидента, который произошел 18 июля, публикует Telegram-канал Mash.
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На кадрах видно, как аттракцион завис в верхней точке, перевернув пассажиров вниз головой. Среди них были дети. "Ну, они уже минут 10 так висят", — говорит голос за кадром. Люди за кадром также обсуждают, как спасти застрявших.
По данным канала, в итоге посетителей парка спустили на землю, никто не пострадал. Администрация парка якобы не принесла извинений клиентам. Там пояснили, что механизм заклинило из-за перебоев с электроэнергией.
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