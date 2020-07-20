Россияне почти 10 минут висели вниз головой на сломанном аттракционе - видео

В городе Нальчик в РФ из-за перебоев с электроэнергией сломался аттракцион в местном парке развлечений

Посетители парка аттракционов в российском Нальчике восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели. Видео инцидента, который произошел 18 июля, публикует Telegram-канал Mash.

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На кадрах видно, как аттракцион завис в верхней точке, перевернув пассажиров вниз головой. Среди них были дети. "Ну, они уже минут 10 так висят", — говорит голос за кадром. Люди за кадром также обсуждают, как спасти застрявших.

По данным канала, в итоге посетителей парка спустили на землю, никто не пострадал. Администрация парка якобы не принесла извинений клиентам. Там пояснили, что механизм заклинило из-за перебоев с электроэнергией.

7 мая 2019 года в Конья (Турция) в парке развлечений оборвался трос на аттракционе Башня Адреналина.

25 сентября 2019 года в Одессе оборвалась кабина аттракциона.

Наталия Софиенко

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