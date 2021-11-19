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Российская диаспора жалуется на преследования в США: ФБР проводит допросы, ищут иноагентов

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 15:44
Российская диаспора жалуется на преследования в США: ФБР проводит допросы, ищут иноагентов - Фото
ФБР (Фото - ЕРА)

Спецслужбы США расследуют деятельность российских "агентов" на территории Штатов – их допрашивают, проводятся обыски. Под "удар" попал Координационный совет организаций российских соотечественников США, на фоне чего он заявил о приостановлении работы, сказано в заявлении на сайте КСОРС.

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В КСОРС заявили, что на протяжении последнего года под следственные действия Федерального бюро расследований попали минимум 300 россиян, "от студентов до пенсионеров".

Члены КСОРС и другие представители российской диаспоры стали фигурантами расследования о нарушениях законов об иностранных агентах.

Как заявляют в организации, на допросах сотрудники ФБР спрашивали о связях с российскими госструктурами, представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, московским правительством, координаторами движения "Бессмертный полк".

В КСОРС потребовали разъяснений от официальных органов США о расследованиях против россиян и грозятся не проводить никаких мероприятий в Штатах.

Российское посольство выразило возмущение "враждебными действиями" США против россиян, назвало это "преследованием российской диаспоры" и "вопиющими инцидентами притеснений".

"Сотрудники ФБР, порой в грубой форме, проводили обыски и допросы представителей диаспоры, изымали персональные вещи. Рассматриваем данные акции как недружественные по отношению к РФ", – заявили в посольстве.

Также в посольстве пожаловались, что официальные лица США продолжают игнорировать их заявления.

Российская диаспора жалуется на преследования в США: ФБР проводит допросы, ищут иноагентов

  • В 2019-м Кремль составил черный список невъездных лиц в ответ на персональные санкции США против россиян. 
  • В октябре 2021-го Россия предложила США взаимно отменить все ограничения для диппредставительств.

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Оксана Житнюк
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агент обыски фбр КСОРС
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