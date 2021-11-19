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В Болгарии военным выдвинули обвинения в шпионаже для РФ: грозит от 10 лет до пожизненного

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19.11.2021, 12:45
В Болгарии военным выдвинули обвинения в шпионаже для РФ: грозит от 10 лет до пожизненного - Фото
Посольство России в Болгарии (Фото – bulgaria.mid.ru)

В Болгарии группе сотрудников военной разведки и военнослужащих в отставке предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Они могут получить от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом сообщает Associated Press.

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Вчера, 18 ноября, военные прокуроры Болгарии предъявили обвинения шестерым военнослужащим в шпионаже в пользу России. Они обвиняются в сборе и передаче секретной информации российским спецслужбам. В группу "шпионов" входили бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии, сотрудники Минобороны и бывший военный атташе, у которого был доступ к секретной информации в парламенте Болгарии.

Шестерых подозреваемых арестовали в марте. Пятеро из них остаются под стражей, один – освобожден под залог. В прокуратуре говорят, что если вина будет доказана, им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В организации заговора прокуратура обвиняет бывшего сотрудника Службы военной разведки. Известно, что он окончил московскую разведывательную школу внешней военной разведки ГРУ. После возвращения в Болгарию спецслужбы РФ якобы поручили ему завербовать сеть агентов, у которых есть доступ к секретным документам, связанным с НАТО и Евросоюзом. Его жена с двойным гражданством (Болгарии и РФ) сдала "добытые" документы в российское посольство в Болгарии.

  • 19 марта 2021-го сообщалось о задержании группы "шпионов" в Болгарии.
  • Один из шести задержанных пытался скрыться, но был пойман возле здания посольства России.

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Оксана Житнюк
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шпионаж болгария гру спецслужбы РФ
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