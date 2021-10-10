В Болгарии арестовали российского ученого с женой и сыном. Их подозревают в шпионаже
В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену и сына. Об этом сообщает местное издание Монитор.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что суд назначил самую суровую меру пресечения троим иностранцам – всемирно известному ученому-оружейнику, члену Российской академии наук доктору Сергею Зоненко, а также его супруге Ольге и их сыну Вениамину (они являются гражданами Литвы). Адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, так как есть опасения, что фигуранты могут скрыть или уничтожить улики. Кроме обвинения в шпионаже, им предъявили обвинение в незаконном доступе к компьютерной информации, за это им грозит до двух лет тюрьмы.
Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и работал по трудовому договору на оружейном заводе Арсенал. Он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы", а его жена была дизайнером на заводе.
Семью Зоненко задержали 5 октября после сообщения Арсенала об исчезновении прототипов и документации разработок для спецназа. Троих иностранцев задержали на КПП, когда они пытались покинуть территорию страны. В машинах ученого, его жены и сына нашли предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частной компании.
На счету у 60-летнего российского ученого – девять патентов. Он сделал множество разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов. До переезда в Болгарию он работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов.
- 10 июня 2021-го сообщалось, что в Польше задержан шпион российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 18 июня в Германии задержали ученого Ильнура Н., гражданина России. Его подозревают в работе на спецслужбы РФ.
Читайте также: В Турции задержали вооруженных россиян: их подозревают в шпионаже и подготовке нападения
Комментарии