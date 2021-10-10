В Болгарии арестовали российского ученого с женой и сыном. Их подозревают в шпионаже

В Болгарии по подозрению в шпионаже арестовали известного российского ученого Сергея Зоненко, его жену и сына. Об этом сообщает местное издание Монитор.

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Сообщается, что суд назначил самую суровую меру пресечения троим иностранцам – всемирно известному ученому-оружейнику, члену Российской академии наук доктору Сергею Зоненко, а также его супруге Ольге и их сыну Вениамину (они являются гражданами Литвы). Адвокаты добивались изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, но суд отказал, так как есть опасения, что фигуранты могут скрыть или уничтожить улики. Кроме обвинения в шпионаже, им предъявили обвинение в незаконном доступе к компьютерной информации, за это им грозит до двух лет тюрьмы.

Зоненко переехал в Болгарию восемь лет назад со всей семьей и работал по трудовому договору на оружейном заводе Арсенал. Он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы", а его жена была дизайнером на заводе.

Семью Зоненко задержали 5 октября после сообщения Арсенала об исчезновении прототипов и документации разработок для спецназа. Троих иностранцев задержали на КПП, когда они пытались покинуть территорию страны. В машинах ученого, его жены и сына нашли предметы и документы, содержащие конфиденциальную информацию о частной компании.

На счету у 60-летнего российского ученого – девять патентов. Он сделал множество разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов. До переезда в Болгарию он работал в известной российской компании по производству современных боеприпасов.

СПРАВКА. Арсенал – частная компания, которая является старейшим производителем огнестрельного оружия и боеприпасов в Болгарии. Арсенал ведет международную торговлю оружием. В 2016-м правительство Болгарии включило завод в перечень 11 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса страны.

10 июня 2021-го сообщалось, что в Польше задержан шпион российских спецслужб. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

18 июня в Германии задержали ученого Ильнура Н., гражданина России. Его подозревают в работе на спецслужбы РФ.

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Оксана Житнюк

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