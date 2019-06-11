Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 10:25

Российские самолеты убили по меньшей мере 25 человек в Сирии

Российские самолеты убили по меньшей мере 25 человек в Сирии - Фото
Фото: EPA

Самолет Сухой вчера бомбардировал два населенных пункта в Сирии

В результате воздушных ударов России вчера, 10 июня, на северо-западе Сирии погибли по крайней мере 25 человек. Как сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников, в основном это были гражданские лица.

По имеющимся данным, самолет Сухой вчера бомбардировал село Джабал на юге провинции Идлиб, где погибли 13 человек, в том числе дети и женщины. В городе Хан-Шейхун в результате бомбардировок погибло 12 человек.

Спасатели говорят, что Кремль запустил свою воздушную кампанию в конце апреля, вследствие чего убиты более 1500 человек, более половины из них - мирные жители.

Ранее стало известно, что в результате авиаударов сил режима Башара Асада и России в зонах деэскалации на севере Сирии шесть мирных жителей погибли, еще 39 получили ранения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 