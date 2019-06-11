Российские самолеты убили по меньшей мере 25 человек в Сирии

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В результате воздушных ударов России вчера, 10 июня, на северо-западе Сирии погибли по крайней мере 25 человек. Как сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников, в основном это были гражданские лица.

По имеющимся данным, самолет Сухой вчера бомбардировал село Джабал на юге провинции Идлиб, где погибли 13 человек, в том числе дети и женщины. В городе Хан-Шейхун в результате бомбардировок погибло 12 человек.

Спасатели говорят, что Кремль запустил свою воздушную кампанию в конце апреля, вследствие чего убиты более 1500 человек, более половины из них - мирные жители.

Ранее стало известно, что в результате авиаударов сил режима Башара Асада и России в зонах деэскалации на севере Сирии шесть мирных жителей погибли, еще 39 получили ранения.