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Российский корабль протаранил японское судно: погибли три моряка

26.05.2021, 10:02
Российский корабль протаранил японское судно: погибли три моряка - Фото
Скриншот из видео NHK

Российское судно протаранило японское рыболовное судно: погибли трое из пяти моряков. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Инцидент произошел рано утром по местному времени у побережья Хоккайдо в Охотском море. Сухогруз "Амур" врезался в японское рыболовное судно примерно в 23 км к северо-востоку от порта Момбецу.

В результате столкновения японское плавсредство перевернулось. Из пяти членов его экипажа выжили только двое.

Возраст погибших моряков – 64, 39 и 37 лет.

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Оксана Житнюк
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