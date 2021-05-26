Российский корабль протаранил японское судно: погибли три моряка

Российское судно протаранило японское рыболовное судно: погибли трое из пяти моряков. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Инцидент произошел рано утром по местному времени у побережья Хоккайдо в Охотском море. Сухогруз "Амур" врезался в японское рыболовное судно примерно в 23 км к северо-востоку от порта Момбецу.

В результате столкновения японское плавсредство перевернулось. Из пяти членов его экипажа выжили только двое.

Возраст погибших моряков – 64, 39 и 37 лет.

В феврале 2021-го японская подводная лодка "Сорю" столкнулась с коммерческим судном, когда пыталась всплыть у тихоокеанского побережья страны.

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Оксана Житнюк

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