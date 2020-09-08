Российского актера Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Детали приговора Михаилу Ефремову будут оглашены позже

Российский актер Михал Ефремов признан судом виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщают росСМИ.

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"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", – говорится в приговоре суда.

Детали приговора будут оглашены позже. Обвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, защита просила суд назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы, либо направить его в колонию-поселение.

Ефремов в последнем слове признал вину и сравнил наказание, которое требует прокурор, со смертным приговором.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца и столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Денис Юдин

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