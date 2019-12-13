РосСМИ: На "Адмирале Кузнецове" нашли еще одного погибшего

Российские СМИ сообщают, что на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который загорелся во время ремонта в Мурманске, найдено тело еще одного погибшего.
Отмечается, что с началом пожара офицер решил спуститься к месту, где проводились сварочные работы, и там погиб. Таким образом, на данный момент известно о двух погибших. Более десяти человек пострадали, как минимум двое получили ожоги дыхательных путей, семерым потребовалась госпитализация.
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Пожар на корабле в доке Мурманска начался утром 12 декабря. Открытое горение на борту было было ликвидировано только утром 13 декабря. Горело на площади около 500 кв. м.
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