Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РосСМИ: На "Адмирале Кузнецове" нашли еще одного погибшего

РосСМИ: На "Адмирале Кузнецове" нашли еще одного погибшего - Фото
Авианосец Адмирал Кузнецов (фото И.Руденко)
13.12.2019, 15:43

Всего на данный момент известно о двух погибших

Российские СМИ сообщают, что на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", который загорелся во время ремонта в Мурманске, найдено тело еще одного погибшего.

Отмечается, что с началом пожара офицер решил спуститься к месту, где проводились сварочные работы, и там погиб. Таким образом, на данный момент известно о двух погибших. Более десяти человек пострадали, как минимум двое получили ожоги дыхательных путей, семерым потребовалась госпитализация.
  • Пожар на корабле в доке Мурманска начался утром 12 декабря. Открытое горение на борту было было  ликвидировано только утром 13 декабря. Горело на площади около 500 кв. м.

Читайте также: Выяснилось, почему загорелся авианосец в России: это куча мусора

Напишите нам
Адмирал Кузнецов пожар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 