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03.07.2019, 17:31

РосСМИ нашли свидетелей аварии на "Лошарике"

РосСМИ нашли свидетелей аварии на "Лошарике" - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Источник в военных кругах сообщил изданию, что подлодка, которую видели рыбаки - АПЛ Подмосковье

Российские СМИ нашли и пообщались с рыбаками, якобы ставшими свидетелями аварии на атомной подводной станции ВМФ России в Баренцевом море. Материал опубликовало издание СеверПост.

LIGA.net отмечает, что эта информация не подтверждена официально или другими источниками.

"Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - рассказал рыбак.

Мужчина утверждает, что вместе с напарниками на лодке зашел в одну из многочисленных бухт, откуда они наблюдали за происходящим.

По их словам, почти сразу к лодке подошел военный корабль и два буксира.

"Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин, ее потом в Кольскую оттащили", - рассказал рыбак.

Очевидцы не назвали своих имен якобы потому, что ведут нелегальный рыбацкий промысел.

Они сообщили, что около 23 часов лодка в сопровождении буксиров быстро ушла.

"Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", - сказал один из рыбаков.

Источник в военных кругах сообщил изданию, что лодка, которую видели рыбаки - АПЛ Подмосковье. Именно на её борту была размещена глубоководная станция АС-12, которую называют "Лошарик".

Инцидент на субмарине Северного флота РФ, в котором погибли 14 подводников, произошел 1 июля. Официально ведомство Сергея Шойгу сообщило о нем только на следующий день, и лишь после того, как слухи в СМИ распространили "источники". Причина пожара неизвестна, СМИ пишут о коротком замыкании.

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Теги: подлодка, вмс рф, лошарик
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