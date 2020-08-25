РПЦ уволила главу Беларусской церкви. Ранее он осудил насилие силовиков

В Москве говорят, что митрополит Минский и Заславский Павел сам попросил освободить его от должности

Священный синод Русской православной церкви уволил с должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Об этом в Telegram сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды", - сказано в сообщении.

Павел назначен главой Кубанской митрополии, а новым экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

На сайте Беларусской православной церкви нет никакой информации о том, что митрополит Павел просил РПЦ освободить его от должности экзарха всея Беларуси. Также там не комментировали пока заявление представителя РПЦ об увольнении Павла.

14 августа митрополит Павел извинился за преждевременные поздравления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. По словам пресс-секретаря митрополита, он сделал это после того, как увидел видео задержаний и избиений беларусов силовиками во время акций протеста. Также по информации росСМИ, Павел якобы обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие.

На сайте БПЦ сказано , что церковь "категорически осуждает любые формы насилия и выражает надежду на проведение расследования компетентными органами всех вопиющих случаев проявления жестокости".

Волонтеры церкви посещали пострадавших от действий силовиков в больницах и милицейских изоляторах.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.