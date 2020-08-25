РПЦ уволила главу Беларусской церкви. Ранее он осудил насилие силовиков
В Москве говорят, что митрополит Минский и Заславский Павел сам попросил освободить его от должности
Священный синод Русской православной церкви уволил с должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. Об этом в Telegram сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды", - сказано в сообщении.
Павел назначен главой Кубанской митрополии, а новым экзархом Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
На сайте Беларусской православной церкви нет никакой информации о том, что митрополит Павел просил РПЦ освободить его от должности экзарха всея Беларуси. Также там не комментировали пока заявление представителя РПЦ об увольнении Павла.
- 14 августа митрополит Павел извинился за преждевременные поздравления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах. По словам пресс-секретаря митрополита, он сделал это после того, как увидел видео задержаний и избиений беларусов силовиками во время акций протеста. Также по информации росСМИ, Павел якобы обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие.
- На сайте БПЦ сказано, что церковь "категорически осуждает любые формы насилия и выражает надежду на проведение расследования компетентными органами всех вопиющих случаев проявления жестокости".
- Волонтеры церкви посещали пострадавших от действий силовиков в больницах и милицейских изоляторах.
Комментарии