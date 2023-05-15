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РСЗО Vampire и 365 снарядов. Чешские волонтеры собрали на военную технику ВСУ

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15.05.2023, 15:10
РСЗО Vampire и 365 снарядов. Чешские волонтеры собрали на военную технику ВСУ - Фото
RM-70 Vampire (Фото: "Подарок для Путина")

В рамках инициативы "Подарок для Путина" чешское волонтерское движение собрало $2,3 млн для приобретения украинским воинам реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire с 365 снарядами к ней. Об этом волонтеры заявили в Twitter.

На странице сбора указано, что РСЗО прошла капитальный ремонт и отправится в Украину в ближайшие недели.

По словам инициаторов проекта "Подарок для Путина", сбор был открыт к годовщине полномасштабной войны. В нем приняли участие 19 165 человек и компаний.

RM-70 Vampire выбрали из-за "доступности машины и простоты освоения".

СПРАВКА. RM-70 Vampire – чешская реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в 70-е годы ХХ века тогда еще в Чехословакии. Практически она является копией российского БМ-21 "Град". Отличие заключается в том, что Vampire имеет другое шасси и гидравлическое устройство для более быстрой перезарядки пусковой установки.

Читайте также: "Подарок для Путина": как Чехия стала первой страной, где сами люди купили танк для ВСУ

Милана Головань
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